Este es el “barco hospital” con mil camas y 12 quirófanos que llegó a Nueva York por la emergencia del coronavirus

Mientras la pandemia sigue propagándose por Estados Unidos, el presidente Donald Trump decidió prorrogar hasta fin de abril las recomendaciones de confinamiento.

El “USNS Comfort”, equipado con 12 quirófanos y un equipo de mil 200 trabajadores sanitarios, arribó al puerto de Nueva York para ayudar a aliviar los hospitales de la ciudad, saturados por la permanente afluencia de pacientes con coronavirus, constató la AFP.

El buque recibirá a pacientes que requieren cuidados intensivos no relacionados con el virus para permitir así que los hospitales se centren en los enfermos de covid-19.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, saludó la llegada de la embarcación, prevista desde el 18 de marzo.

“El hecho de que la marina esté aquí, que el Ejército esté aquí para ayudar a Nueva York en un momento en el que nuestra ciudad lo necesita, es muy importante”, dijo de Blasio a CNN, cuando el barco entraba en el puerto de Manhattan.

“Para la población de la ciudad, que atravesó por muchas cosas estas últimas semanas, esto sube la moral. Es muy emotivo para todos nosotros, necesitamos ayuda”, añadió el funcionario.

La ciudad de Nueva York, epicentro de la epidemia en Estados Unidos, con más de 33 mil casos y 776 fallecidos, según las últimas cifras de la universidad Johns Hopkins, debe también abrir este lunes un hospital de urgencia en el centro de conferencias Javits Center con capacidad de dos mil 900 camas.

Otros cuatro sitios a lo ancho de la ciudad han sido aprobados para ofrecer cuidados y descongestionar los hospitales, desbordados en los últimos días por el flujo de enfermos.

Help arrived for New York City hospitals overrun with COVID-19 patients in the form of #USNSComfort, a 1000-bed Navy hospital ship https://t.co/uZ7CkchnXo pic.twitter.com/PechDdlQKe

— Reuters (@Reuters) March 30, 2020