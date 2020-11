“Están tratando de robar la elección”: el polémico mensaje de Trump que Twitter calificó de “engañoso”

A pocos minutos de que el demócrata Joe Biden diera su discurso en donde dijo creer estar “en camino de ganar estas elecciones”, el republicano Donald Trump se pronunció en Twitter con un mensaje que la red social calificó como engañoso.

“Tenemos una gran ventaja, pero ellos están tratando de robar la elección”, fue el tuit de Trump. Momentos después, Twitter etiquetó la publicación como engañosa.

“Alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección y otro proceso cívico”, decía la advertencia de la red social.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020