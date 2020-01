Esposos devuelven a mellizos adoptados al saber que tendrían un bebé

Resignada a que no podría concebir, una pareja británica decidió iniciar un trámite de adopción de mellizos. Luego de meses de trámites y espera pudo tener contacto con dos bebés de ocho meses.

Sin embargo, la historia no tuvo un desarrollo soñado pues ella, Ali Sanders, no pudo experimentar el mismo amor y emoción hacia los niños que su esposo Michael.

Sin provocarlo, Ali comenzó a tener rechazo hacia los pequeños, según dijo recientemente al diario Daily Mail, aunque su caso se remonta a años atrás. “Sentí que estaba jugando, que eso no era real. Lo peor fue que mi esposo fue quien inmediatamente se unió a los bebés”, dijo.

Aunque había noches que, según sus propias palabras, deseaba que los niños no despertaran para no tener que fingir ser su madre, Ali decidió seguir adelante para no desilusionar a Michael.

La vida continuó y en un chequeo médico Ali confirmó que estaba embaraza, lo que no había podido conseguir. El siguiente paso fue, para asombro de muchos, el deseo de devolver a los niños.

“Le dije a la trabajadora social que creía que no podríamos quedarnos con los mellizos. Algunos pensarán que soy una mujer malvada, pero no es así”, dijo Ali.

Para fortuna de la pareja, el proceso aún estaba en una fase de prueba, así que pudo devolverlos a la institución. El bebé, Jacob, nació en 2015.

Con los años Ali ha reflexionado sobre lo que ocurrió y lo resume así: “Creo que fue algo físico. La forma en que no podía conectarme con los gemelos estaba completamente fuera de lugar”.