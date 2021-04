En video: anciano de 82 años derriba a ladrón que intenta robarle su carro

Un anciano de 82 años se enfrentó a un ladrón que intentó robarle su auto y sus pertenencias de la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Atlanta, EE. UU., difundió la grabación del suceso.

En el video de 1.25 minutos, se observa cómo un hombre se acerca al anciano desde atrás y, tras intercambiar algunas palabras, le exige las llaves del carro y otras pertenencias.

El adulto de la tercera edad no se intimidó y en lugar de obedecer al delincuente, el anciano se abalanzó sobre él y lo derribó. Además, ambos lucharon desde el suelo.

El anciano quedó derribado y afortunadamente no sufrió heridas de gravedad. Mientras tanto, el ladrón no pudo llevarse el automóvil debido a que, no pudo arrancarlo y finalmente escapó.