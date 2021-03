Emma Coronel: estos son los peligros a los que se enfrenta la esposa de “el Chapo” Guzmán en prisión, según sus abogados

Los abogados de Emma Coronel, esposa de Joaquín “el Chapo” Guzmán, piden de manera urgente que sea liberada después de que se filtrara información sobre que ella estaría dispuesta a ser un testigo cooperante, algo que, según su defensor, Jeffrey Lichtman, la ha puesto en peligro.

“Esto ha sido etiquetado por el gobierno federal, lo que quiere decir que en los ojos del público es verdad, y eso la pone en peligro inmediato”, comentó el abogado, quien añadió que la cantidad de enemigos que tiene Joaquín “el Chapo” Guzmán es otra de las amenazas.

“Tienes personas como ´el Mayo Zambada´, tienes personas como la mayoría de cooperantes en el caso de ´el Chapo´, todos están libres, tiene a Cienfuegos que está libre, en México y Emma Coronel se pudre en una cárcel en Virginia después de haber sido la víctima de una de las más horribles conductas fiscales que yo he visto en mi carrera, y yo he visto bastante”, dijo.

El profesional también asegura que Coronel tiene un trato inhumano en la cárcel federal, según lo relatado por la abogada Mariel Colón, quien también lleva el caso de la esposa de “el Chapo”.

“Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita, ella pide que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra no le quieren dar abrigo, nada para que ella pueda sentirse más caliente, no le permiten bañarse diariamente, de hecho, esta semana pasada pasó cuatro días seguidos sin poderse bañar”, indicó.

El equipo legal asegura que al igual que su esposo, las luces de la celda donde la tienen están encendidas las 24 horas, no le dejan comprar botellas de agua pura y está incomunicada de sus gemelas.

Según Litchman, la fiscalía le admitió que cometió un error al haber dejado que se filtrara esta información.

“Hay una investigación en curso ahora mismo, el gobierno me ha reconocido que lo que se hizo, fue obviamente su responsabilidad y fue obviamente muy equivocado. Honestamente traer a alguien a la justicia en esta clase de situaciones, el gobierno no siempre encuentra a la persona que lo hizo o si lo encuentran no recibe el castigo que merece, en mi opinión quien hizo esto debe ir a la cárcel y ser despedido”, precisó.