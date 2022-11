Elon Musk despide a un ingeniero de Twitter por llevarle la contraria y criticar su gestión

El pasado 4 de noviembre, Twitter anunció el despido de “cerca del 50%” de sus 7 mil 500 empleados en el mundo, entre ellos, el personal de la división de México, una semana después de haber sido adquirida por Elon Musk.

“Cerca del 50% de la fuerza laboral se verá afectada” por los despidos, señala un correo electrónico, que fue enviado a los empleados de Twitter que perdieron sus trabajos luego de la compra de la empresa por US$44 mil millones.

Para financiar la compra de Twitter, Musk endeudó fuertemente a la compañía cuya salud financiera ya es frágil tras registrar pérdidas significativas en los dos primeros trimestres del año.

Musk, también jefe de Tesla y SpaceX, tomó préstamos por valor de US$13 mil millones, que tendrán que ser devueltos por Twitter y no por él.

También vendió alrededor de US$15 mil 500 millones de sus acciones en Tesla en dos oportunidades, en abril y agosto, y respaldó préstamos por US$12 mil 500 millones con sus títulos del fabricante de autos.

Elon Musk continúa despidiendo a trabajadores de Twitter, y ahora lo hace de forma pública.

El magnate ha sido criticado por multitudes debido a que se describe como un “absolutista de la libertad de expresión”. Sin embargo, opiniones y críticas hacia su nuevo mandato en la red social se encuentran con problemas.

De acuerdo con medios internacionales, varios empleados han perdido su trabajo tras cuestionar y debatir las opiniones de Musk en esa red social.

Recientemente se reveló que los tuits de Musk recibieron respuestas de usuarios, así como de empleados, quienes cuestionaron su gestión y debatieron su postura en la empresa, acto que condujo al magnate a anunciar que había despedido a ese empleado.

Se trata del ingeniero Eric Frohnhoefer, quien cuestionó a Musk tras su tuit sobre la disculpa en la lentitud en Twitter en “muchos países”.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

— Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022