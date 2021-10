El video: El angustioso momento que muestra cómo una mujer corre y escapa de su acosador

Un video que fue publicado en Twitter el 5 de octubre, pone en evidencia a un acosador que falló con su plan y por fortuna, la víctima no sufrió daños.

De acuerdo con publicaciones internacionales, todo ocurrió el 23 de septiembre pasado cuando el hombre siguió una mujer de 50 años hasta su casa en el Bronx a las 2AM (hora local).

Las imágenes fueron registradas por las cámaras de video del edificio de apartamentos en los que reside la mujer.

En el clip de 24 segundos se observa cómo una mujer está nerviosa al darse cuenta de que las llaves no abren la puerta. Sin embargo, logra ingresar a su apartamento, instantes antes de que el acosador que corría por el pasillo.

En el video también se logra observar cómo el hombre intenta entrar por la fuerza al apartamento. Sin embargo, no lo logró y abandonó el lugar.

Según la información revelada, la policía está ofreciendo una recompensa de US$3 mil 500 por el hombre que, se presume, siguió a la mujer de 50 años hasta su casa en el Bronx.

“Se busca por un intento de robo… El individuo siguió a la víctima e intentó acceder a su apartamento”, publicaron en el tuit”.

WANTED for an Attempted Burglary on 9/23/21 @ 2:00 AM, vicinity of E. 168 St. & Sherman Ave. #Bronx @NYPD44Pct. Individual followed female victim and attempted to gain access to her apartment. Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/Tff0WDYyKh

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 6, 2021