El sacrificio masivo de niños más grande del mundo encontrado en Perú y todos los detalles a cuatro años de su descubrimiento

En abril de 2018, en las costa norte de Perú, investigadores de National Geographic hicieron el hallazgo de uno de los sacrificios masivos de niños más grande de América Latina, y probablemente del mundo.

Se trató del descubrimiento de 140 esqueletos de niños, junto a 200 de llamas fueron encontrados a los alrededores de Huanchaquito, Las Llamas, antes conocida como el imperio Chimú hace más de 500 años.

Los arqueólogos afirman que esta masacre se llevó a cabo como parte de un ritual, elaborado hace más de 550 años. Las pruebas se pueden visualizar en varias de las heridas que presentan lo esqueletos, algunos objetos que fueron enterrados y la forma tan peculiar en que fueron enterrados los cadáveres.

Los cuerpos de los niños presentaban varias lesiones, como cortes en el esternón y dislocación en el área de las costillas. Esta última zona, aseguran los expertos, fue cortada y abierta por los líderes del ritual, para poder extraerles de manera más sencilla el corazón.

En el descubrimiento también se encontraron el cuerpo de tres adultos, un hombre y dos mujeres, con señales de traumatismo en la cabeza, presuntamente quienes realizaron la ceremonia de sacrificio y fueron asesinados tiempo después.

Los 140 niños encontrados tenían edades que oscilaban entre los 5 hasta los 14 años, pero fueron hallados en su mayoría de 8 a 12 años. Las llamas, por su parte, tenían apenas 18 meses de edad.

Otro detalle particular fue la manera en que los niños y las llamas fueron enterrados. Ya que el cuerpo de los menores se encontraban mirando hacia el oeste, en dirección al Océano Pacífico, mientras que las llamas veían al este, con dirección a Los Andes.

