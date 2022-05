El padre de Salvador Ramos revela detalles de su hijo y afirma “sentirse culpable y arrepentido” por el tiroteo en una escuela en Texas

El padre de Salvador Ramos, el joven de 18 años que provocó el tiroteo en una escuela primaria en Texas donde fallecieron 19 niños y dos profesoras ha dado una entrevista al medio The Daily Beast dando sus declaraciones y expresándose por lo acontecido.

Teniendo el mismo nombre que su hijo, Salvador Ramos afirmó en primera instancia estar totalmente sorprendido por las acciones que cometió su hijo, así como arrepentido por el daño que le causó a los familiares de las víctimas.

“Debió haberme matado a mi ¿sabes? en lugar de hacer lo que hizo a esos pobres niños. En serio nunca pensé que mi hijo hiciera algo así”, indicó el hombre de 42 años.

El padre afirmó encontrarse en el trabajo al momento en que su hijo cometió la masacre, y que tuvo conocimiento de lo que hizo su hijo debido a que su propia madre le contó lo que había hecho.

Ante lo acontecido, el padre afirma que llamó a la cárcel local para saber si su hijo había sido capturado, pero con una tristeza en su voz, afirmó que no fue así, que fue notificado que su hijo falleció.

“No voy a volver a ver a mi hijo, igual que muchos padres no van a ver a sus hijos. Y eso me duele”, indicó el padre.

El medio indica que el padre fue entrevistado en el patio del hogar de su novia en el este de Uvalde, y en varias ocasiones de la entrevista, el hombre no podía aguantar las ganas de llorar. También se informó que el padre ya tenía varios antecedentes en donde era acusado de delitos de agresión hacia otro familiar.

Cambios en su comportamiento

Aún con todos los señalamientos que se le adjudicaron a Ramos, su padre mantuvo la postura de que su hijo era una buena persona y que no entendía los motivos que llevaron a su hijo a realizar el tiroteo.

Sin embargo si indicó que empezó a notar varios comportamientos que no eran propios de su hijo. “Empecé a ver cambios en mi hijo que no realizaba antes”.

Uno de ellos fue el momento en que su hijo compró unos guantes de boxeo y empezó a probarlos en un parque cercano a su casa, acción que, indica el padre “nunca lo había hecho”.

Relación con sus padres

El padre de Ramos afirmó que no tenía una relación tan frecuente con su hijo, debido a que trabajaba fuera del estado de Uvalde como excavador cerca de postes de servicios públicos para su inspección.

Ante las restricciones por la pandemia del covid-19 y él cáncer que sufría la madre del tirador, el padre no pudo estar con su hijo por bastante tiempo.

#AHORA El padre de Salvador Ramos, el tirador de la escuela de Texas, pidió disculpas: “Debería haberme matado a mí” El hombre, que tiene el mismo nombre que su hijo, dijo que “nunca” esperó que el joven “hiciera algo así” pic.twitter.com/2XnhU88qhW — Noticias MEGAVISION (@megavisionmx) May 27, 2022

“Mi madre me dijo que si él tenía la oportunidad de matarme, lo hubiera hecho ya que decía que no me quería“, indicó el padre.

Sin embargo, el padre recriminó muchas de las actitudes de la madre, Adriana Reyes, quien también dio sus declaraciones sobre lo acontecido con su hijo.

Salvador dice que la madre de su hijo no se preocupaba por comprarle útiles escolares o ropa. Cuenta que Ramos Jr. llegaba todos los días a la escuela con el mismo pantalón, razón que, asegura el padre, pudo provocar que sufriera de Bullying.

Abuela Materna

Finalmente el padre indicó que su hijo tenía una relación delicada con su abuela, quien se encuentra en recuperación tras sufrir múltiples disparos de parte de su nieto.

Se presume que Salvador Ramos Jr. y su abuela tuvieron su última discusión, antes de que el joven cometiera el tiroteo, debido a una factura telefónica.

El padre mencionó que en una ocasión le ofreció a su hijo mudarse con él y su madre, pero que rechazó la oferta presuntamente por la falta de WiFi.