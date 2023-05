El misterioso caso de una niña que fue secuestrada por su madre y que fue rescatada tras reconocerla en una serie de Netflix

Kayla Unbehaun, que ahora tiene 15 años, estaba en Carolina del Norte, a unas 600 millas (965 km) del domicilio de su padre en Illinois, quien no dejó de buscarla durante todos estos años, publica este miércoles la cadena CNN.

Su caso apareció en la última temporada de Unsolved mysteries, una serie de Netflix que cuenta “casos reales de desapariciones desconcertantes, asesinatos impactantes y encuentros paranormales”, describe la plataforma.

A través de un mensaje en redes sociales, Netflix confirmó que “el dueño de una tienda en Carolina del Norte reconoció a Kayla Unbehaun, quien fue secuestrada en 2017 por su madre sin custodia”, y llamó a la Policía. “¡Un espectador de Unsolved mysteries ha cerrado un caso!”, afirmó la plataforma.

Kayla tenía 9 años cuando fue secuestrada por su madre, Heather Unbehaun, quien había perdido su custodia, afirmó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

An Unsolved Mysteries viewer has closed a case!

A store owner in North Carolina recognized Kayla Unbehaun — who was abducted in 2017 by her non-custodial mother — from the roll call in Volume 3, Episode 9. Kayla, now 15, is expected to return to her family in Illinois. pic.twitter.com/q8mTegq6xN

— Netflix (@netflix) May 16, 2023