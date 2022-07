“El Mencho”: el mensaje de arrepentimiento de un joven luego de insultar al jefe del CJNG en un video viral

Esta peculiar tendencia en TikTok consiste en aceptar retos por parte de los internautas y el adolescente mexicano lanzó insultos al narcotraficante a raíz de un curioso mensaje que decía “Te reto a que ataques a ‘El Mencho’”.

“Vine a darte fuego, ‘Mencho’. No tengo miedo de decir esto, Lo diré sin la cámara aquí mismo. Soy inmortal, intocable. No duermo como ‘El pirata’ o ‘El chanito de Culiacán’. ‘Mencho’ pen****”, dijo el joven en su video.

Sin embargo, días después de la publicación de este video, el adolescente se vio obligado a pedir perdón por los insultos hacia “El Mencho” por miedo a ser asesinado por sicarios del CJNG.

En un segundo video, el joven expresó su arrepentimiento por sus palabras y reconoció su error al insultar a uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos del mundo.

“Perdón por lo que dije, no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo. Estuvo mal, ese día amanecí estúpido. No miré las consecuencias, lo hice por los seguidores, pido perdón”, indicó.

Asimismo, suplicó a Nemesio Oseguera Cervantes, quien continúa liderando al CJNG, que no lo asesine y le perdone la vida.

“Tú y tu familia son muy queridos. ‘Mencho’ no me mates, tengo una familia igual que tú. Te pido disculpas, todos cometemos errores. Tengo problemas psicológicos, señor, solo recuerde que nos agrada”, concluyó.

El temor de este joven por ser asesinado a manos de “El Mencho” se dio debido a la muerte de Juan Luis Laguna Rosales, youtuber mexicano de 17 años que fue acribillado en 2017 tras insultar en un video al peligroso capo del narcotráfico.

“El Pirata de Culiacán”, como se le conocía al controversial creador de contenido, murió luego de recibir 18 disparos en una fiesta en Jalisco tan solo días después de haber insultado al jefe del CJNG en un video que se hizo viral en redes sociales.