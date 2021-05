El hombre que ha gastado unos 14 mil dólares en cirugía plástica para parecerse a ‘Ken’; caso se vuelve viral

Como el caso de Andrea Ivanova, la mujer conocida como Barbie Humana, que en 2020 se volvió a aumentar los labios con la meta de romper un récord.

Pero ahora, se trata de la historia de un joven de Hull, Reino Unido, llamó la atención en redes sociales, pues en tan sólo un año ha gastado miles de dólares en cirugías plásticas para parecerse a Ken, publicó Milenio.com.

Se trata de Jimmy Featherstone y ha tenido que pagar unos 14 mil dólares (unos Q107 mil) por múltiples arreglos estéticos a los que se sometió en el último año, así lo reveló en una entrevista para la agencia de noticias SWNS.

Jimmy Featherstone, de 22 años, se ha realizado varias cirugías entre ellas rellenos de labios, botox, rellenos de mejillas y carillas. También afirmó que tiene planeada una operación de nariz.

Destacó su admiración por el muñeco, la contraparte masculina de Barbie.

Añadió que siempre quiso destacar de “entre la multitud”. “Creo que es un plástico fantástico y se ve increíble. Siempre he sido el que quería destacar entre la multitud. Y ahora incluso quiero verme un poco más de lo que ya lo hago. Quiero parecer más plástico, esta es la estética que me gusta …Sé que no soy del agrado de todos, pero no me importa; hago lo que me hace feliz”, dijo.

La publicación añade que las cirugías no son el único paso para ser la nueva versión humana de Ken, pues Jimmy Featherstone también lleva un estilo de vida lujosa.

Luce llamativos estilos de diseñador, realiza viajes de compras e, incluso, viajes en helicóptero.

Según SWNS, para su cumpleaños número 22, el joven organizó una fiesta de cumpleaños que incluyó un pastel de tres niveles, fuegos artificiales, ramos de flores y dinero en efectivo.