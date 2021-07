“Me han operado como 40 veces”: Alejandra Guzmán se confiesa y habla sobre el momento más duro de su vida

Alejandra Guzmán ha sido por décadas una referencia en la música y la moda mexicana. A pesar de esto, a lo largo de su exitosa carrera la cantante se ha sometido a varios procedimientos estéticos para cambiar su apariencia, los cuales han puesto en riesgo su vida.

Este domingo, en una entrevista con Yordi Rosado, “La Guzmán” habló sobre las secuelas y daños que le han dejado las inyecciones de polímeros en los glúteos que recibió en 2012.

Asimismo, confesó que debido a este procedimiento estético se ha sometido a 40 cirugías plásticas para intentar reparar el daño causado en su cuerpo.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, comentó Alejandra Guzmán.

De igual forma, la cantante mexicana recordó su primera cirugía derivada de este problema y cómo los doctores no sabían con qué ayudarla en medio de su recuperación.

La primera vez que me operaron fue una tortura, porque me arrancaron todo en vivo, por eso quise cambiar de doctor, y fue cambiando cada vez que yo veía que ya no sabían qué hacer conmigo. Me daba desesperación que no sabían cómo ayudarme”, dijo la intérprete de “Eternamente Bella”.

Durante la entrevista con Yordi Rosado, también confesó las veces que ha tenido que ser operada por las que le secuelas que le dejaron las inyecciones de polímeros.

“Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica que wow, soy la VIP de ahí”, comentó.

Asimismo, la rockera mexicana recordó el día en que quiso “tirar la toalla” y cómo su padre fue fundamental para que ella siguiera adelante a pesar del dolor físico.

“Un día le hablé a mi papá, y por eso me tatué una calaca ahí en el oído, porque la muerte me susurraba ‘vámonos’ y yo le decía: ‘no, hoy no’. Le hablé y le dije: ‘papi, yo ya quiero tirar la toalla. Ya estoy cansada (..) ya no puedo, ya adiós’. Y me dice: ‘nada más quiero que saludes a mi amigo’ y me pone al público. Entraba vida por mis oídos y salí del hospital”, relató visiblemente emocionada “La Guzmán”.

Finalmente, Alejandra Guzmán dijo ya no sentirse mal y comentó que haber estado en el hospital la hizo mucho más fuerte.

“Ya no me siento mal. Siento que ya no tengo nada porque me han rebanado una tras otra. Amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, confesó.