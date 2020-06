El fin del mundo, el calendario maya y el tuit eliminado que provocó que este tema fuera tendencia en Internet

El 2020 ha sido un año terrible debido a la pandemia del covid-19 y en la actualidad creció la incertidumbre debido a una teoría de conspiración que se viralizó en internet porque afirma que el fin del mundo será esta semana.

Un científico explicó que el cambio del Calendario Juliano por el Gregoriano afectó la interpretación del Calendario Maya.

La nueva teoría se basa en un calendario antiguo y una predicción maya del fin del mundo. Se señala que en la actualidad el calendario gregoriano es utilizado por la mayoría de las personas en todo el mundo. Sin embargo, este calendario entró en existencia en 1582 y antes de que se usara diferentes métodos para llevar un registro de las fechas. Dos de los calendarios más populares fueron los calendarios maya y juliano.

Según varios especialistas, el calendario gregoriano se introdujo para reflejar mejor el tiempo que le toma a la Tierra orbitar al Sol. Pero muchos creen que se perdieron hasta 11 días del año que alguna vez fue determinado por el calendario juliano.

Con el tiempo, estos días perdidos se acumulan y en la actualidad surgió una teoría de conspiración que afirma que deberíamos estar en el año 2012 y no en 2020.

Nueva teoría

Un tuit publicado y eliminado por el científico Paolo Tagaloguin alarmó a usuarios que se enfocan en esta temática. “Siguiendo el calendario juliano, estamos técnicamente en 2012. El número de días perdidos en un año debido al cambio al calendario gregoriano es de 11 días. Durante 268 años usando el calendario gregoriano (1752-2020) por 11 días = 2,948 días. 2.948 días / 365 días (por año) = 8 años”, fue lo que incluyó en su publicación en redes sociales y que luego eliminó.

De acuerdo con esta teoría, el 21 de junio de 2020 sería en realidad el 21 de diciembre de 2012.

Predicciones del 2012

En el 2012, los teóricos de la conspiración fijaron el 21 de diciembre como el fin del mundo. Durante esas fechas, varios seguidores con estas teorías divulgaron la información de la NASA.

“La historia comenzó con afirmaciones de que Nibiru, un supuesto planeta descubierto por los sumerios, se dirige hacia la Tierra. Esta catástrofe se pronosticó inicialmente para mayo de 2003, pero cuando no sucedió nada, la fecha del fin del mundo se adelantó a diciembre de 2012 y se vinculó con el final de uno de los ciclos en el antiguo calendario maya en el solsticio de invierno en 2012, de ahí la fecha pronosticada del fin del mundo el 21 de diciembre de 2012”, publicó en su momento la agencia espacial.

La nueva fecha se trasladó para el 2017. Sin embargo, la NASA también explicó que no existe evidencia científica del final del mundo y que, para todas las afirmaciones ficticias, ya sea que se hagan en libros, películas, documentales o a través de Internet, no se puede comprobar debido a que no existe nada creíble de ninguna de las afirmaciones hechas en apoyo de eventos inusuales.

El asteoride del 2019

En el 2019 varios medios de comunicación a nivel mundial publicaron diversidad de contenido referente al peligroso acercamiento del asteroide 2007 FT3 a la Tierra, cuya colisión con el planeta sería devastadora; sin embargo, la Nasa pidió cordura debido a que esas posibilidades eran remotas.

Según la información que se difundió, la posible colisión de un asteroide con la Tierra fue prevista para el jueves 3 de octubre de ese año y que además se dijo que el impacto sería fulminante.