Expertos aseguran que el fin del mundo está “cada vez más cerca” y estas serían las causas que lo provocaría

El fin del mundo es un tema que se ha debatido constantemente, no solo en determinar cómo se llevará a cabo el fin de la raza humana, sino en cuándo ocurrirá y si estamos más cerca o más lejos de ese momento.

Varios estudios científicos y cosmología ancestral de antiguas civilizaciones como los mayas han tratado de analizar el momento en que se llevará a cabo el fin del mundo, algunos han fallado como el caso en donde se vaticinó el fin de los tiempos en el año 2012 y 2000.

Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos y que fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences asegura que el fin del mundo está mucho más cerca de los que se imagina.

Dicho estudio hace hincapié a la expansión del universo debido a la teoría de la explosión del Big Bang y los expertos estiman que el fin de esta “expansión” supondría el fin del mundo.

De acuerdo con la Universidad de Princeton, la expansión terminaría en 65 millones de años y aunque puede parecer mucho tiempo, los expertos aseguran que es un lapso de tiempo “sorprendentemente corto” con relación a la duración del propio universo.

Paul Steinhardt, coautor de esa teoría y director del Centro de Ciencias Teóricas en la Universidad de Princeton afirmó que es una conclusión bastante lógica. “este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica“, afirma.

Otro de los cuestionamientos es acerca del cómo se llevará a cabo el fin del mundo, y aunque se tenga la popular teoría de que se tratará de un evento visualmente espectacular, los expertos aseguran que se tratará más de una especie de “apagón progresivo y pausado”.

Por ejemplo, El físico Matt Caplan de la Universidad de Illinois afirmó que este “apagón” se llevará a cabo debido a los desechos estelares que producen las estrellas denominadas “enanas negras”.

Esto provocará que las estrellas poco a poco desaparecerán, las galaxias empezarán a oscurecerse e incluso los astros más peligrosos como los agujeros negros perderán fuerza y comenzarán a evaporarse.

“Si realmente sucede, este espectáculo no podrá tener espectadores de todos modos. Ya que el efecto de la expansión del universo, las galaxias y los remanentes de las estrellas estarán tan separados que estas explosiones ocurrirán en total soledad” afirma Caplan.