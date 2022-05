El día en que “El Chapo” Guzmán conoció al actor que lo interpreta en una famosa serie y lo intimidó con la mirada

Una de estas producciones es “Narcos: México”, serie creada por Netflix en la que el actor Alejandro Edda interpreta a Joaquín Guzmán Loera.

Durante su preparación para interpretar el papel de “El Chapo”, el actor mexicano asistió al juicio del narcotraficante en Nueva York y logró conocerlo con el fin de lograr representarlo de mejor manera.

En una charla con la revista Rolling Stones, Alejandro Edda confesó haber conocido a Joaquín “El Chapo” Guzmán y reveló su sentir ante esta experiencia.

“Definitivamente no me sentía cómodo en absoluto. No pude sostenerle la mirada, no pude”, confesó.

El actor indicó que no pudo mantener contacto con “El Chapo” luego de que sus abogados le dijeran que él era el actor que lo iba a interpretar en la serie “Narcos” y se sintió intimidado ante la mirada fija del capo del narcotráfico.

“Tuve que mirar muy lentamente al frente. En el momento en que salió y casi se fue a sentar, los abogados lo detuvieron y luego me señalaron y luego le dijeron [hace susurros]. Y entonces fue cuando se puso de pie y sonrió… Y saludó. Ayudó mucho. Recuerdo haber regresado al set después de volver de Brooklyn y me sentí más seguro de mi trabajo”, narró el actor de “Narcos”.

Alejandro Edda también confesó que estuvo dos días en la Corte del Distrito Este de Brooklyn para asistir al juicio de “El Chapo”, tiempo suficiente para obtener información y experiencias para construir el personaje del narcotraficante.

“Fue suficiente para sentir realmente este personaje”, reveló el actor.

Para finalizar, el actor añadió que decidió salir de la sala luego de que Joaquín Guzmán lo saludara, pero se sintió sorprendido de que el narcotraficante, quien en ese momento se enfrentaba a una cadena perpetua en EE.UU., se sintió emocionado al verlo.