“El Chapo” Guzmán: cuáles fueron las confesiones del narcotraficante sobre sus fugas de prisión

Joaquín “El Chapo” Guzmán es considerado como uno de los narcotraficantes más peligrosos en la historia de México.

Sin embargo, “El Chapo” escapó de la cárcel en dos oportunidades, siendo la última la más reciente cuando se fugó de la prisión del Altiplano por un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba la regadera de su celda con una casa en el exterior.

A casi ocho años de esta insólita fuga de la que era considerada como la prisión más segura de México, salieron a la luz las confesiones que “El Chapo” le hizo a las autoridades tras ser recapturado.

La criminóloga Mónica Ramírez Cano, quien elaboró un perfil psicológico del peligroso capo del narcotráfico mientras estaba esperando su extradición a EE.UU., reveló parte de su conversación con “El Chapo” sobre su última fuga.

Por medio de su cuenta de Twitter, la criminóloga compartió el breve diálogo que sostuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán y sacó a la luz lo que pasó por la cabeza del narcotraficante mientras escapaba del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” dentro de un túnel.

“Joaquín. ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor fuga?”, le preguntó Mónica Ramírez Cano al entonces líder del Cártel de Sinaloa.

“Ah, no, pues esta última, estuve muy estresado todo el tiempo. Pero siempre me porté bien, me he portado bien señorita”, le respondió “El Chapo” con mucha amabilidad.

“¿Te parece que fugarse dos veces es portarte bien?”, le contestó la criminóloga.

“Bueno no, pero yo no quería que me extraditaran señorita”, respondió el capo del narcotráfico con preocupación en su voz.

“Joaquín, fugarte es un delito sumamente delicado. ¿Qué pensabas mientras ibas en esa moto dentro del túnel?”, cuestionó Ramírez Cano.

“Desde luego, ¡que no me atraparan!”, reveló finalmente Joaquín “El Chapo” Guzmán.