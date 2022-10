“El Chapo” Guzmán: cuál fue la desesperada petición del capo del narcotráfico para intentar salir de prisión

A casi cuatro años de su condena a cadena perpetua, “El Chapo” Guzmán volvió a solicitar que se anule su sentencia debido a que los fiscales estadounidenses presuntamente lo perjudicaron durante su juicio de conspiración para extorsionar.

“Presumiblemente, tiene algunos consejeros detrás de escena. Pero sí, a primera vista, él mismo los está solicitando”, reveló el exfiscal federal Gil Soffer para la cadena ABC7.

De acuerdo a Soffer, esta nueva petición, la cual fue firmada por el mismo Joaquín Guzmán y no por sus abogados, alega una extradición injusta hacia Estados Unidos y un trato ilegal por parte de los fiscales encargados de su caso.

“Lo que está buscando es otro bocado en la manzana. Perdió su juicio, perdió la apelación, pero este es un mecanismo para que él diga, a pesar de todo eso, todavía tengo derecho a una revocación de mi condena y un nuevo juicio porque mis derechos constitucionales fueron violados”, comentó el exfiscal.

Asimismo, Soffer reveló que, para que la petición de “El Chapo” sea válida, el ex jefe del Cártel de Sinaloa deberá demostrar que sus derechos constitucionales fueron violados y que el resultado de su juicio habría sido distinto si no se hubieran cometido estos actos.

“La impugnación que ha visto en este caso, como la impugnación de cualquier acusado en una petición similar de Habeas Corpus, tiene que demostrar que se violaron sus derechos constitucionales y que el resultado de su juicio habría sido diferente si no se hubieran violado. Y ese es un obstáculo muy alto para superar”, concluyó.

