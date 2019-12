El caso de la mujer saxofonista que fue rociada en ácido y que su agresor sigue libre

María Elena Ríos Ortiz, es una joven saxofonista de 26 años que hasta hace tres meses se dedicaba de lleno a su carrera musical. Originaria de Oaxaca, México, es egresada del Conservatorio de Puebla y el último evento en el que participó fue el Primer Encuentro de Directores de Bandas de Oaxaca este 2019.

La familia de Ríos cuenta los días después de su ataque, hasta el momento han pasado 90 y el agresor, que fue identificado por la víctima, aún sigue libre y no hay investigaciones que aseguren su pronta captura. Se trata de un exdiputado local e influyente empresario gasolinero.

Hace tres meses, el 11 de septiembre, Ríos caminaba junto a su madre hacia su casa en la ciudad de Huajuapan de León, cuando un hombre las emboscó en el camino y les roció ácido. La madre de la artista, de 57 años, resultó con quemaduras por el ácido, sin embargo, el daño mayor se lo llevó Ríos.

Con quemaduras en su rostro, en los ojos y otras partes de su cuerpo, Ríos permanece en el Hospital Civil de la capital mexicana.

La familia de la saxofonista denuncia que durante estos meses la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha iniciado ninguna investigación pese a que se le han entregado evidencias de las amenazas de muerte que Ríos recibió meses atrás.

Quién es el agresor

Antes del ataque, Ríos había recibido varias amenazas de muerte a través de mensajes de texto que guardó y que presentó como evidencia a la Fiscalía de Oaxaca.

Ríos ha señalado públicamente que el autor intelectual del ataque es el exdiputado local del PRI, Juan Vera Carrizal, persona que conoció años atrás.

Desde la denuncia pública, Ríos es víctima también de una campaña de desprestigio que sería orquestada por Carrizal.

En una entrevista en una radio local, Carrizal fue cuestionado por los señalamientos y dijo en vivo que sí Ríos fue víctima de ese ataque, es por el estilo de vida que lleva.

“María Elena Ríos trabajó conmigo y tenemos una amistad, pero eso no implica nada. Si tienes un estilo de vida sano, sí te va, pero si tienes un estilo de vida fuera de lo normal vas a tener problemas. Yo siempre me he comportado de la mejore manera mirando a la gente a los ojos”, dijo.

Según denuncia la familia a los medios de comunicación local, la investigación del caso no ha avanzado y eso tendría que ver con la influencia que dicho empresario estaría generando hacia los operadores de justicia.

Mientras tanto, la artista sigue internada en un hospital y con el temor de que su celular suene para recibir una nueva amenaza en su contra.