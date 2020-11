Donald Trump y el “pequeño escritorio” que se volvió tendencia en Twitter

El jueves 26 de noviembre se celebró el día de Acción de Gracias en los Estado Unidos y Donald Trump realizó una rueda de prensa donde dio información acerca de las vacunas y otros temas. Sin embargo, en las redes sociales lo que destacó fue el pequeño escritorio en el que el mandatario se encontraba.

Esta situación se prestó para burlas que comparaban el pequeño tamaño del escritorio con su actitud de “niño”, según expresaron en los medios las cibernautas.

Las bromas acerca de Donald Trump, rápidamente, se hicieron tendencia. #TinyDesk y #DiaperDon fueron los hashtags con los que los usuarios compartieron memes y burlas se viralizaron.

El mandatario estadounidense no se pudo contener y, a través de tu su cuenta oficial de Twitter, dijo que una ley que ha protegido a la red de microblogging sobre la responsabilidad de lo que publican sus usuarios, debería eliminarse por “seguridad nacional”.

Trump se refería a la Sección 230, la cual protege a los editores de contenidos y de sitios web, sobre el uso que den terceros a la información.

El mandatario también acusó a la red de estar fabricando sus tendencias ya que solo representaban “cosas negativas”.

Twitter is sending out totally false “Trends” that have absolutely nothing to do with what is really trending in the world. They make it up, and only negative “stuff”. Same thing will happen to Twitter as is happening to @FoxNews daytime. Also, big Conservative discrimination!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020