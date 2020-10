Disfraces relacionados con la pandemia y la Luna Azul protagonizan la noche de Halloween

Aunque no se pueda celebrar de manera convencional, los entusiastas de la noche de Halloween han hecho gala de su creatividad al crear disfraces con temática de la pandemia de coronavirus.

Usuarios han empleado las redes sociales para compartir sus más inventivos diseños entre los que figuran el gel con alcohol, un rollo de papel higiénico y hasta una videollamada de Zoom.

Otros amantes de los disfraces fueron más literales y se caracterizaron como el virus SARS-CoV-2, ya sea con un traje completo o solo una máscara.

Otro elemento que protagonizó la noche fue la “Luna Azul”, un fenómeno que se ha podido ver en casi todo el mundo y que, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, en inglés), se produce cada dos años y medio (la anterior se disfrutó el 31 de marzo de 2018).

Usualmente hay una luna llena en un mes, pero en ocasiones hay una segunda y es a esta a la que se le llama “Luna Azul”. Nuestro satélite natural tendrá el mismo color, pero por tradición se le conoce con este nombre.

I made a killer Zoom Meeting costume for my daughter. #Halloween2020 pic.twitter.com/bdKbgGZcA5

Halloween show tomorrow on #thereal “The Last Roll of Toilet Paper” pic.twitter.com/0j8prCM2NN

— Loni Love (@LoniLove) October 29, 2020