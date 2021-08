Captan el inédito momento en el que una tortuga gigante ataca y se come un polluelo

Lentas y afables, esa puede ser la imagen más extendida que se tiene sobre las tortugas gigantes. Sin embargo, un equipo de investigadores filmó, por primera vez, un secuencia inédita, en la que uno de estos animales daba caza, hasta la muerte, a una cría de pájaro, para después comérsela.

El relato difundido este lunes (23.08.2021) por la revista científica Current Biology es fruto de un estudio con participación de la Universidad de Cambrige y, aunque probablemente no sea la primera vez que se produce un ataque similar, sí es el primero del que se tiene constancia y es grabado.

El vídeo se filmó en julio del año pasado en los bosques de la isla de Frégate (Seychelles): “No podía creer lo que estaba viendo” era “horroroso y sorprendente al mismo tiempo”, relató Justin Gerlach de la Universidad de Cambridge y uno de los autores de la investigación.

Researchers capture on film the unexpected moment when a giant #tortoise – thought to be vegetarian – attacks and eats a tern chick: https://t.co/GsAWXSltRs

Warning: some viewers may find scenes in this film distressing.@Peterhouse_Cam @jstgerlach #Seychelles pic.twitter.com/wOTb7WN9JO

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) August 23, 2021