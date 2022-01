Meteorito explota en Estados Unidos con energía equivalente a 30 toneladas de TNT, según la NASA

Un meteorito que provocó un estruendo sobre los suburbios de Pittsburgh el día de Año Nuevo explotó en la atmósfera con una energía equivalente a unas 30 toneladas (27.216 kilogramos) de TNT, según las autoridades.

El sitio de medios sociales Meteor Watch de la NASA dijo a última hora del domingo que una “suposición razonable” de la velocidad del meteoro, de unas 45 mil mph (72 mil 420 kph), permitiría una estimación “aproximada” de su tamaño, de un metro de diámetro, con una masa cercana a la media tonelada (454 kilogramos).

The loud explosion heard over SW PA earlier may have been a meteor explosion. This GOES-16 GLM Total Optical Energy product shows a flash that was not associated with lightning. No confirmation, but this is the most likely explanation at this time. pic.twitter.com/ArtHCEA1RT

