De espanto: Hombre descubre en funeral dos muñecos en lugar de los cadáveres de sus gemelos

Una historia imposible de creer ocurrió la localidad rusa de Stávropol. Daúd Daúdov, de 33 años, se disponía a enterrar lo que creía eran sus bebés fallecidos tras el nacimiento, pero no fue así.

Envueltos en mortajas no estaban sus hijos gemelos sino muñecos y con ellos se desató una historia de mentiras y engaños de su esposa, informó la agencia RT.

El gobernador Vladimir Vladimirov explicó que la mujer nunca estuvo embarazada y nunca cruzó el hospital en busca de atención.

La mujer tuvo que admitir ante la autoridad que había mentido sobre el embarazo “porque su esposo tenía muchas ganas de tener hijos”.

Esa mentira la sostuvo durante los nueve meses y la remató con que los bebés habían perdido la vida tras el alumbramiento.

Para justificarse, la mujer comentó que una prueba de embarazo dio positiva, pero luego otra dio negativa. “De vez en cuando sentía que mi barriga crecía. Es difícil para mí explicar esto, por un lado, me di cuenta de que no estaba embarazada, por otro lado, no podía detenerme y dejar de fingir estar embarazada. (…) Engañé a todos mis familiares y a mi cónyuge, y es algo que lamento mucho”, explicó la mujer.