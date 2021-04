Crecieron durante 30 años: Mujer se corta las uñas más largas del mundo

Ayanna Williams decidió un día que no se cortaría más las uñas. Han pasado 30 años desde entonces, ganó un Récord Guinness y ya ha llegado el momento de decirles adiós.

Esta mujer de Houston, Texas, llegó a acumular 7.3 metros de uñas en suma de ambas manos, pero admite: “Estoy casi cansada de ellas”.

“Estoy lista para una nueva vida. Sé que las voy a extrañar. Tengo emociones encontradas sobre la partida de mis bebés”. Ayanna William.

El recorte tuvo que ser mediante un procedimiento especial con una sierra quirúrgica. De inmediato Williams pudo mover las manos con una libertad que ella misma se privó desde hacía décadas.

Las uñas quedarán para exhibición en el museo Ripley’s Believe it or Not!, en Florida.