Conflicto Rusia – Ucrania: Imágenes de la destrucción que causaron misiles en Rivne, donde murieron nueve personas

Nueve personas murieron y otras nueve fueron heridas el lunes en un bombardeo ruso contra una torre de televisión cerca de la ciudad de Rivne, en el oeste de Ucrania, anunciaron las autoridades locales.

“A las 16H00 GMT, podemos declarar que hay 9 muertos y 9 heridos“, indicó a la prensa Vitaly Koval, el responsable de la administración local.

Precisó que “dos misiles” impactaron en la torre de televisión de la localidad de Antopil, a 15 km al este de Rivne, y en un edificio administrativo aledaño.

“Por ahora, las operaciones de rescate siguen en curso y seguirán hasta que los escombros en los edificios sean completamente retirados“, agregó.

Los rescatistas ucranianos indicaron que el bombardeo ocurrió a las 03.25 GMT del lunes.

Según Kobal, el acceso a la televisión ya se había restablecido en la tarde en la parte norte de la región de Rivne, a través de la red de cable.

As a result of a #Russian air strike on a TV tower in the #Rivne region, 9 people were killed and 9 more were injured. pic.twitter.com/ELMRkrZ8Q6

In western #Ukraine , a TV tower is bombed near #Rivne , just east of #Lutsk . This is a continuation of Russia's advance westward in their campaigns. #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/GBA2cyPlPW

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.

There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022