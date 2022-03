Cómo funcionan la unidades TOS-1, que Rusia está desplegando en Ucrania y que tienen la capacidad de evaporar cuerpos humanos

A lo largo de la historia de la humanidad se han creado diversos tipos de armamento capaces de crear daños a gran escala que significan un peligro para la propia raza humana.

Armas como ojivas nucleares, armamento químico, fósforo blanco y gas mostaza son algunos de los ejemplos de armamento sumamente peligroso que pueden ocasionar consecuencias graves no solo para los bandos enemigos de algún conflicto sino para la población civil que se encuentra en los alrededores.

Es por ello que varias entidades internacionales han establecido normas y leyes que determinan qué armamento es permitido y cuál no, resguardando a población civil que pueda ser un blanco indirecto ante este tipo de armamento.

Durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, que inició el 24 de febrero, se ha visibilizado el uso de todo tipo de armamento. Desde armas de fuego convencionales hasta el uso de vehículos militares y armamento explosivo.

Sin embargo, varios grupos de derechos humanos, así como dependencias como el Ministerio de Defensa de Reino Unido están afirmando el uso de un tipo de arma bastante peligrosa por parte del gobierno de Rusia: Las armas termobáricas.

El gobierno de Rusia, por su parte ha confirmado el uso de este armamento en el conflicto contra Ucrania.

Desde el 26 de febrero se ha presentado material audiovisual donde se muestra el desplazamiento de estas armas, denominadas como TOS-1 por parte del gobierno de Rusia.

Se trata de un tipo de armamento inflamable que consiste en un contenedor lleno de combustible y dos cargas explosivas que se encuentran divididas, pero una al lado de la otra.

Al momento de detonar este armamento, la primera carga dispersa moléculas de combustible en su trayecto y en la zona del impacto.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022