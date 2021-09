Cómo es trabajar para “La Chilindrina” en momentos de pandemia

María Antonieta de Las Nieves, La actriz mexicana que fue protagonista de la serie de comedia El Chavo del 8 como La Chilindrina, comentó en una reciente entrevista que la prioridad es cuidar la salud de su equipo de producción y a su público.

La pandemia del covid-19 obligó a que en todas las profesiones se tomaran medidas sanitarias para evitar la expansión del virus. El mundo artístico no fue la excepción y los encargados de transmitir arte deben de ser cuidadosos al momento de hacer giras de trabajo.

En México ya se permiten algunas actividades con público, pero es necesario que cada equipo de producción tome sus medidas sanitarias, para evitar contagios ante las nuevas variantes del covid-19 que han sirgido alrededor del mundo.

De las Nieves afirmó en una entrevista con un programa mexicano que ella y su equipo mantienen estrictas medidas sanitarias.

Una de las principales reglas es que nadie puede caminar por el espacio de trabajo si no utiliza de manera correcta su mascarilla, es decir cubriendo a totalidad la nariz y la boca.

La actriz también comentó que hace poco tuvo un “susto” relacionado a la pandemia porque una persona cercana a su producción dio positivo a covid-19, por fortuna fue un evento aislado y nadie del circulo de su espectáculo contrajo la enfermedad.

“En mi casa no puede haber nadie que no esté vacunado, definitivamente. Ni en mi trabajo. Todos, absolutamente todos, debemos tener ese cuidado. La gente que no se quiera atener a nuestras reglas, pues ¡ni modo! No trabajan con nosotros”, comentó.

La Chilindrina y su equipo ya cuentan con el esquema completo de vacunación, incluso la comediante dijo estar dispuesta a aplicarse una tercera dosis, eso si es autorizado por las entidades sanitarias de su país.

Actualmente la legislación mexicana prohíbe los despidos a causa de la negación a aplicarse la vacuna contra el covid-19, pero quienes no la aplican, en ocasiones, tampoco son incluidos en proyectos, por lo que ese país se encuentra en una encrucijada legal.