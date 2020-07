Científicos: coronavirus se puede transmitir por el aire y la OMS no quiere reconocerlo

El distanciamiento social es “insuficiente” ante la posible transmisión aérea del coronavirus. Esta advertencia científica ha provocado más incertidumbre en América, que cuenta con 5 de los 10 países más afectados por la enfermedad y que prosigue con el sube y baja de medidas de reaperturas a actividades económicas sin conseguir doblegar la curva de contagios.

Diferentes estudios “han demostrado más allá de cualquier duda razonable que los virus son liberados durante la espiración -expulsar el aire de los pulmones al respirar-, hablando y tosiendo en microgotas lo suficientemente pequeñas como para que se mantengan en el aire y supongan un riesgo de exposición a distancia mayores de los 1 o 2 metros”, señalaron 239 científicos en una carta adelantada el fin de semana a The New York Times y The Washington Post y publicada este lunes en la revista científica Clinical Infectious Diseases.

“El problema es especialmente agudo en interiores o espacios cerrados, particularmente en aquellos con aglomeraciones y ventilación inadecuada relativa al número de ocupantes y por períodos de exposición extensos”, explicaron los expertos, que señalaron específicamente a la OMS por no “reconocer la transmisión aérea” con excepción de en ciertos procedimientos en hospitales.

Se trata de una llamada de atención particularmente importante en América, cuyos países siguen sin encontrar soluciones para enfrentar la doble crisis provocada por el coronavirus: la sanitaria y la económica.

En los últimos 5 días, 14 de los 50 estados del país han registrado récords en el número diario de nuevos contagios, pese a lo que el presidente Donald Trump dijo el domingo que el “el 99 %” de los casos “son inofensivos”, aunque la tasa de mortalidad en EE.UU. es del 4,6 %, según la Universidad Johns Hopkins.