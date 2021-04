Dramático video: arrojan a otro niño por el muro fronterizo entre México y EE. UU.

Un sistema de vigilancia de la Patrulla Fronteriza captó el momento en que un niño de 2 años es arrojado por un coyote desde lo alto del muro fronterizo hacia el lado de Estados Unidos.

El hecho ocurrió en San Diego, California, de acuerdo con varios medios locales.

En la grabación se puede ver cómo un grupo de migrantes logra cruzar al otro lado mientras un supuesto coyote vigila en territorio mexicano.

También se observa cómo un vehículo de la Patrulla Fronteriza llega en ese momento para detener al grupo.

Autoridades informaron que los migrantes, y especialmente el niño, se encuentran en buen estado de salud.

Pero esta vez, y afortunadamente, el niño logra caer justo en el momento preciso en los brazos del supuesto padre, que ya se encuentra del otro lado de la valla.

De acuerdo con el Heraldo de México, pareciera ser que lanzar a los menores desde lo alto del muro es una nueva modalidad de migrantes y de coyotes para introducirlos a territorio estadounidense.

A comienzos de abril, otra cámara en El Paso, Texas, captó el momento en que un sujeto lanza por sobre la borda a dos niñas de 3 y 5 años hacia el lado de Estados Unidos.

Pero, a diferencia del caso del niño, las dos menores no tenían a nadie quien las recibiera y fueron dejadas a su suerte en territorio estadounidense.

Sunday, #BorderPatrol agents witnessed a smuggler drop a two-year-old child from atop the 18-foot-high border wall into the arms of the child’s father. This event could have been catastrophic. Luckily, the child was not injured. pic.twitter.com/5uDEtbs8NW

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) April 14, 2021