Buscan autorizar el uso de una píldora que ha mostrado resultados “convincentes” para combatir el coronavirus

El laboratorio Merck dijo el viernes que buscará autorización en Estados Unidos para un medicamento oral contra el covid-19, luego de que la píldora mostrara “resultados convincentes” en un ensayo clínico.

El fármaco experimental, molnupiravir, redujo significativamente el riesgo de hospitalización o muerte cuando se administró a pacientes de alto riesgo al inicio de la enfermedad, dijeron en un comunicado Merck y su socio Ridgeback Biotherapeutics.

“En el análisis intermedio, 7.3 por ciento de los pacientes que recibieron molnupiravir fueron hospitalizados hasta el Día 29, contra 14.1 por ciento de los pacientes tratados con placebo que fueron hospitalizados o murieron”.

El ensayo clínico de fase tres evaluó datos de 775 pacientes con covid leve a moderado, dijo el laboratorio.

“Merck planea buscar la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos lo antes posible y enviar solicitudes a las agencias reguladoras de todo el mundo”, señaló el comunicado.

El molnupiravir, una de los varios medicamentos orales contra el covid que se están desarrollando, busca evitar la replicación del virus.

Today we announced positive interim data for our investigational #COVID19 #antiviral treatment. Learn more about our latest news: https://t.co/v1DDAa4RjN $MRK pic.twitter.com/na2O4Y5N3D

— Merck (@Merck) October 1, 2021