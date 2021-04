Bill Gates vuelve a predecir cuándo se podría “volver completamente a la normalidad” en el mundo

El cofundador de Microsoft, empresario y filántropo estadounidense Bill Gates, presentó nueva “predicción” sobre el fin de la pandemia por covid-19.

El magnate se convirtió en una de las personalidades más escuchadas sobre el tema de la pandemia debido a las múltiples teorías con las que se ha vinculado.

Gates se ha pronunciado sobre el coronavirus en varias ocasiones. Además, su esposa Melinda, también pronosticó cuándo habrá “inmunidad colectiva total”.

Recientemente, Gates conversó con Sky News y durante la entrevista que concedió, estimó que el mundo podría “volver completamente a la normalidad” a finales del 2022, siempre y cuando la vacuna contra el covid-19 esté disponible a nivel mundial.

Según Gates, en un futuro cercano los países desarrollados como Reino Unido o EE. UU., inmunizarán a una gran parte de su población y esos permitirá proveer el fármaco anticovid a los países en vías de desarrollo y al resto del mundo.

“Algunos de los países ricos llegarán a niveles de vacunación elevados este verano. Eso liberará vacunas para todo el mundo a finales de 2021. Eso no quiere decir que habremos erradicado esta enfermedad. Sin embargo, podremos reducirla a números muy pequeños a finales de 2022”, dijo Gates.

De acuerdo con la conversación de Gates, el magnate consideró que “no es justo” que en Reino Unido y en EE. UU. ya se esté comenzando a vacunar a la población de 30 años, mientras que países como Sudáfrica y Brasil aún no logran inmunizar a todas las personas mayores de 60 años.

Gates también señaló que “en los próximos tres o cuatro meses”, la atención de los “países que tienen la epidemia muy grave” se convertirá en prioridad.

"What would you like the UK government to do more of to help (in the pandemic)?" – @JayneSeckerSky @BillGates says "the quicker the UK can get its aid level back up to 0.7% the better" adding that it's of "critical importance".#Ridge https://t.co/eNhmTF4N8N pic.twitter.com/ccy3qCRrZS

— Sophy Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) April 25, 2021