Muere el hombre cabeza de la “familia más grande del mundo” con 38 esposas y 89 hijos

Ziona Chana, jefe de una secta religiosa que practicaba la poligamia, murió este domingo, dejando a 38 esposas, 89 hijos y 36 nietos.

La noticia fue confirmada por el primer ministro de Mizoram, Zoramthanga, quien ofreció sus condolencias en Twitter “con el corazón apesadumbrado”.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021