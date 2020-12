Las tormentas de ceniza “sin precedentes” en el mayor humedal tropical del mundo

Pero las imágenes, que se han vuelto virales, fueron tomadas en el Pantanal de Brasil, donde las temperaturas rara vez, o nunca, son tan bajas.

Especialmente si estamos cerca del comienzo del verano en el hemisferio sur.

Lo que cae del cielo en Barra do Sao Lourenço, un pueblo de alrededor de 100 habitantes ubicado en el corazón del humedal tropical más grande del mundo, es ceniza y arena.

El video publicado en Twitter del biólogo brasileño Hugo Fernandes muestra una tormenta que parece una ventisca.

Pero no lo es.

Tempestade no Pantanal, mas não é de chuva. É de cinzas. Imagens da Barra do São Lourenço ontem, no pantanal de Corumbá-MS. pic.twitter.com/PfjqqXd269

— Hugo Fernandes (@hfernandesbio) October 14, 2020