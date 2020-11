Elecciones en Estados Unidos: la tensión y el temor a la violencia en víspera de los comicios

La Casa Blanca y el Congreso rodeados de rejas, calles cerradas, vidrieras tapiadas, negocios con planes de cerrar antes del anochecer, la Guardia Nacional desplegada, policía y agentes federales en alerta…

Así vive EE. UU. la víspera de las elecciones presidenciales que enfrentan al republicano Donald Trump y al demócrata Joe Biden.

El inusual escenario ha contribuido a que la ansiedad se multiplique: la votación se realiza en medio de una pandemia que ha dejado en el país más 231.000 muertos y más de 9 millones de casos confirmados (la cifra más alta del mundo), pero también en un ambiente caldeado por la polarización política y las denuncias sobre el proceso electoral.

A esto también se ha sumado la reticencia del presidente Donald Trump a decir que va a aceptar una transferencia pacífica de poder, sus acusaciones sobre supuestos fraudes con boletas enviadas por correo y su llamado a sus seguidores a que vayan a las urnas a vigilar el proceso.

Por primera vez en sus 25 años de historia, el International Crisis Group, una organización cuya misión es “hacer sonar la alarma para prevenir conflictos mortales”, emitió un informe la pasada semana sobre las elecciones en EE.UU.

De acuerdo con el grupo, el país se enfrenta a un “peligro desconocido” y a medida que se acerca el día de las elecciones, “están presentes los ingredientes para el malestar”.

Medios locales y sondeos de opinión reportan que la ansiedad, la desconfianza y la sospecha se han vuelto rampantes.

Según una encuesta del diario USA Today y la Universidad de Suffolk, tres de cada cuatro votantes estaba preocupado por una potencial violencia postelectoral y solo uno de cada cuatro estaba “muy seguro” de que habrá una transferencia pacífica si Biden derrota a Trump.

Pero también han aumentado los temores sobre lo que pueda suceder ante la incertidumbre de que no se conozca un ganador en la misma noche de las elecciones.

En esos contextos, algunos medios de EE.UU. reportaron el domingo que Trump planeaba declararse vencedor antes de que se terminaran los conteos y, aunque el mandatario tildó de falsos los reportes, aseguró que sus abogados estarían listos para presentar demandas para impugnar el proceso.

“Vamos a ir en la noche, tan pronto como terminen las elecciones, vamos a ir con nuestros abogados”, dijo.

Las alarmas sonaron dentro de la campaña demócrata.

“Mi respuesta es que el presidente no se va a robar esta elección”, declaró el candidato demócrata Joe Biden, que luego en la noche fue alentado por otros renombrados miembros de su partido, entre ellos la excandidata Hillary Clinton, a no conceder en caso de que Trump se declare ganador.

Pero los comentarios de ambos candidatos se sumaron a la incertidumbre que ya vive el país en vísperas de las elecciones del martes, luego de que las tensiones afloraran en varios de los estados más disputados el fin de semana.

El sábado en la mañana, un grupo de manifestantes demócratas en Carolina del Norte, un estado tradicionalmente republicano y que ahora tiende al otro bando según las encuestas, fue rociado con gases lacrimógenos y decenas de personas fueron detenidas por la policía.

El hecho de que se reprimiera a los manifestantes que realizaban una protesta pacífica para reclamar el derecho de participación en las urnas levantó denuncias entre organizaciones civiles y grupos de derechos humanos, mientras las fuerzas del orden aseguraron que tomaron la medida porque la protesta se realizaba sin permiso.

En Texas, otro estado que ha sido un bastión republicano por décadas y donde ahora las encuestas muestran una dura competencia entre Biden y Trump, un incidente entre seguidores de los dos candidatos llevó al FBI a tomar cartas en el asunto.

