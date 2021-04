Egipto: la multimillonaria compensación que exige el país para devolver el carguero Ever Given a sus propietarios

La exitosa maniobra que terminó por desencallar el Ever Given del canal de Suez a fines de marzo fue celebrada por el mundo entero y muchos pensaron que la historia del bloqueo de una de las rutas más importantes para el comercio internacional había llegado a su fin.

Pero lo cierto es que para los propietarios del carguero el problema está lejos de resolverse.

¿​La razón? Egipto decidió que no liberará el buque —actualmente anclado en el Gran Lago Amargo— hasta que se pague una multa de mil millones de dólares en compensación por los daños generados durante la semana que duró el bloqueo.

“El barco permanecerá aquí hasta que se termine la investigación y se pague una compensación”, dijo Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez (ACS), a la televisión estatal en Egipto.

“Esperamos un acuerdo rápido”, agregó. “En el momento en que acuerden una compensación, se permitirá que el barco se mueva”.

Respecto al monto de la compensación, Rabie afirmó a principios de abril que “se calcularán el daño y las pérdidas y cuánto han consumido las máquinas de dragado”.

“El estimado alcanzará los US$1.000 millones o quizás un poco más. Es un derecho que tiene Egipto”, sostuvo.

Getty Images “El barco permanecerá aquí hasta que se termine la investigación y se pague una compensación”, dijo Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez (ACS).

Esa cifra estaría calculada en función de las cuotas de tránsito perdidas, el daño a la vía acuática durante el drenaje, los esfuerzos por reflotar el carguero y los costos por equipamiento y material.

Shoei Kisen, la firma japonesa propietaria del Ever Given, ha dicho que no ha recibido de momento ningún reclamo oficial ni demanda legal por el bloqueo provocado por el carguero, pero sí han reconocido que están en “negociaciones” con la autoridad del canal.

¿​Por qué el buque quedó varado?

Las declaraciones de Osama Rabie se dan en medio de una investigación que tiene como fin obtener más pistas sobre cómo el Ever Given terminó varado en la orilla del canal.

La causa inicial se atribuyó a los fuertes vientos, pero ahora los investigadores deben comprobar si hubo algún error técnico o humano, teoría que es respaldada por el presidente de la ACS.

“El canal nunca se ha cerrado por mal tiempo”, dijo Rabie. Y también negó que el enorme tamaño del barco fuera la causa, ya que “incluso cargueros mayores” atraviesan la vía.

Al ser una de las principales arterias económicas del mundo —por donde pasa más del 12% del comercio total— el estancamiento del canal de Suez trajo una serie de consecuencias económicas que terminaron afectando al bolsillo de millones de personas.

Getty Images Casi dos millones de barriles de petróleo y aproximadamente el 8% de gas natural licuado pasan por el canal de Suez cada día.

Y es que casi dos millones de barriles de petróleo y aproximadamente el 8% de gas natural licuado pasan por el canal de Suez cada día.

Esto provocó un fuerte impacto en el precio de estos productos.

Además, se estima que más de 360 embarcaciones quedaron estancadas en el canal, incluidos cargueros con contenedores y tanqueros de petróleo y gas natural.

De acuerdo con Osama Rabie, el encallamiento del carguero impactó fuertemente a esta ruta comercial, costándole entre US$14 a US$15 millones por cada día de bloqueo.

El canal es una fuente de ingresos clave para Egipto. Hasta antes de la pandemia, el comercio que pasaba por aquí contribuía al 2% del PIB del país, según la agencia de calificación de créditos Moody’s.