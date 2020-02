¡Ayyy, mis hijos! Mujer se va de prisa al colegio para llevar a sus niños… pero los olvida en casa

No está claro en qué localidad sucedió, pero fue en Estados Unidos.

La despistada madre quiso grabar el momento en que se dio cuenta de que había dejado lo más importante en casa: sus pequeños estudiantes.

A pesar del “pequeño olvido”, la madre se lo tomó con humor, y entre carcajadas describe lo que pasó.

Al poco tiempo de ser publicado, el pasado 23 de febrero, el video ya lograba cientos de reproducciones.

En las redes sociales se armó el debate sobre lo apresurado que vamos por la vida o a los despistes diarios a los que todos estamos expuestos.

¿Le sucedería a usted?

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020