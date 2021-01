Balltze, el protagonista del famoso meme viral del “perro sentado”, cumple 10 años y esta es su historia

Balltze es un perro raza Shiba Inu que ha sido protagonista de los memes más usados en los últimos años. En 2020 se hizo viral debido a que los cibernautas publicaron múltiples memes en las redes sociales.

Aunque Balltze ha destacado en la actualidad, su historia en las redes comenzó hace varios años. De acuerdo con Know Your Meme, los orígenes de Cheems se remontan al 4 de septiembre de 2017, cuando instantes después de que su dueño publicara en Instagram una foto. Rápidamente las plataformas digitales se saturaron de publicaciones con el peculiar perro.

Si te gustan las bromas seguramente has pasado horas viendo y compartiendo publicaciones en redes sociales y en alguna habrás incluido el perro Shiba que destaca con una mirada traviesa.

El meme “Ironic Doge” ha aparecido en algunas de las redes de famosos en el mundo y su versión más reciente, con Balltze generalmente se usa para comparar dos situaciones relacionadas con el pasado y la actualidad. Sin embargo, las personas también lo han empleado en otros tipos de memes.

“¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Sé que vivimos en diferentes zonas horarias para aquellos que pueden unirse a mi fiesta de cumpleaños no pueden agradecerles más! Me comí la hamburguesa antes de que me tomaran la foto, después de todo esto, vuelvo a mi plan de dieta nuevamente”, fue la publicación que destacó Instagram el sábado 9 de enero.

Balltze cumplió 10 años de vida, los celebró con varios aperitivos y nuevamente una fotografía se hizo viral en la que apareció luciendo un gorro de fiesta.

Algunos memes de Balltze