BA.2 ¿es una variante más contagiosa del covid?

Un estudio de la Universidad de Tokio, Japón, publicado el 15 de febrero sugiere que la nueva variante ha comenzado a superar al síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2) y la reproducción es 1.4 veces mayor.

En el resumen de la investigación se lee que la antigenicidad es distinta. Los experimentos de cultivo celular muestran que BA.2 se replica más en las células epiteliales nasales humanas.

La investigación sugiere que el riesgo para la salud global es potencialmente mayor. Sin embargo aún no se han determinado de manera concluyente otras características como el riesgo de hospitalización y la resistencia a las vacunas.

El estudio aún no revisado fue realizado con hamsteres.

La Organización Mundial de la Salud ha puesto énfasis en estudiar la variante debido a que se está propagando rápidamente y se desconoce el impacto que podría tener en la pandemia.

Otros estudios

En países que tienen buena vigilancia, como Dinamarca o el Reino Unido, BA.2 está creciendo su frecuencia, indicando que tiene cierta ventaja en la transmisibilidad.

Por ejemplo, faltan datos sobre si esa subvariante puede infectar a personas que se han contagiado previamente por la ómicron original; “probablemente no durante un tiempo, pero aún no lo sabemos”, dice Iñaki Comas, científico del Instituto de Biomedicina de Valencia (este de España) , quien señala que “la sensación es que esta variante no va a cambiar mucho el manejo de la actual ola de la pandemia”