Autoridades de Ucrania difunden video de un aliado de Putin detenido que pide canje de prisioneros

Del lado ruso, la televisión estatal publicó un video de dos prisioneros que fueron identificados como los ciudadanos británicos Shaun Pinner y Aiden Aslin, capturados en los combates en Ucrania pidiendo al primer ministro Boris Johnson negociar su liberación.

“Quiero dirigirme al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente ucraniano Volodimir Zelenski para pedirles que me cambien por defensores ucranianos y por residentes de Mariúpol”, dijo en un video en el que está vestido de negro y mira directamente a la cámara.

Zelenski había propuesto el 12 de abril en Moscú intercambiar a Medvedchuk, que había sido detenido ese mismo día, por los ucranianos cautivos en Rusia.

El Kremlin eludió la tema afirmando que el empresario, de 67 años, no es un ciudadano ruso y no tiene ningún vínculo con la “operación militar especial”.

Medvedchuk estaba en arresto domiciliario desde mayo de 2021 tras haber sido acusado de “alta traición” y de “intento de saqueo de recursos naturales de Crimea”, península ucraniana anexionada por Rusia en 2014.



El 26 de febrero, dos días después del inicio de la invasión rusa, la policía comprobó que había huido.

El magnate es el 12 hombre más rico de Ucrania y tiene una fortuna estimada en 620 millones de dólares, según la revista Forbes. Sus vínculos con Putin son conocidos y hay reportes de que es el padrino de una de sus hijas.

El empresario es el fundador del partido prorruso “Plataforma de oposición por la vida”, que tenía unos 30 diputados en el Parlamento de Ucrania, antes de ser prohibido en marzo tras el invasión lanzada por Rusia.

VIDEO: Ukraine's President Zelensky offers to swap treason-accused pro-Kremlin tycoon Viktor Medvedchuk for Ukrainians captured by Russia.

Medvedchuk, one of Ukraine's richest people and close to Putin, was wearing a Ukrainian army uniform when found after escaping house arrest pic.twitter.com/3jtqamrnNU

— AFP News Agency (@AFP) April 13, 2022