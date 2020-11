Atentado cerca de sinagoga de Viena, Austria, deja al menos un muerto y varios heridos

Una serie de atentados terroristas en el centro de Viena han dejado hoy varios heridos, y se teme que también muertos, según ha confirmado el Gobierno austríaco, que ha advertido que el ataque continúa y ha pedido a la población que se quede en casa.

El ministro del Interior, Karl Nehammer, confirmó que varias personas que portaban armas largas participaron en los ataques y confirmó que hay heridos y que puede que haya también fallecidos.

Uno de los tiroteos se produjo cerca de una sinagoga, que estaba cerrada cuando comenzó el ataque.

