Así estaría el barco del canal de Suez si hubiera encallado en el estadio Doroteo Guamuch Flores

El portacontenedores “Ever Given” fue finalmente reflotado este lunes 29 de marzo, después de haber bloqueado el tránsito por el canal de Suez durante casi una semana, y ahora harán falta varios días para que los más de 400 barcos en cola crucen desde el mar Mediterráneo al mar Rojo y viceversa.

Alrededor de las 15.00 horas locales (13.00 GMT) los varios intentos de desencallar la gigantesca embarcación de 400 metros de eslora y una capacidad de más de 200 mil toneladas tuvieron éxito, después de las maniobras en las que participaron diez barcos remolcadores y que se prolongaron desde la madrugada.

La marea alta, propiciada por la luna llena, ayudó a que el barco pudiera ser arrastrado, primero desde la popa y después para liberar la proa, que había quedado encallada en la orilla oriental del canal de Suez el martes 23 de marzo, durante una tormenta de viento y arena.

La creatividad en redes

Después de la liberación, varios usuarios en las plataformas digitales viralizaron diversas imágenes del Ever Given en algunos lugares emblemáticos.

Todo se originó debido a la creación de una página web cuyo propósito es llevar virtualmente a cualquier localidad el buque que colapsó el canal de Suez.

“¿Por qué debería divertirse tanto el Canal de Suez? Desde la comodidad de su hogar, puede bloquear el Ever Given donde lo desee”, dice el texto publicado en la web https://evergiven-everywhere.glitch.me/

“Arrastra y amplía el mapa para mover este viejo barco a otro lugar. Haga clic en el botón de rotar para encajarlo perfectamente. Pulsa el botón “escalar” para que tenga aproximadamente el tamaño correcto. O puede hacerlo del tamaño que desee: atascarlo en una piscina o en todo el Océano Atlántico”, añade el texto de la página web.

De acuerdo con la información compartida, esa aplicación fue creada por Garrett Dash Nelson con el soporte del Centro de Educación y Mapas de Leventhal.

Entre las imágenes que ponen en contexto las descomunales dimensiones del Ever Given, aparece comparado con el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Otros usuarios se inclinaron en ciudades extranjeras para comparar la dimensión del Ever Given.

With every passing day it grows bigger and stronger… pic.twitter.com/b0VOEjcrkz — Simon (@SWBucher) March 28, 2021

The Governor of Hawaii says it will take until at least 2035 and $14B to get it out of Diamond Head Crater. They're considering filling the crater with water and just making it a tourist attraction. pic.twitter.com/AqYj8NqKw3 — Roger Garrett (@Rogerinhawaii) March 29, 2021