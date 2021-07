Aprovechó oferta de restaurante brasileño, después de comer 15 platillos y ordenar 8 más, lo sacaron

Después de comer los 15 platos de pasta, João llamó al mesero y, en lugar de cerrar la cuenta, pidió “ocho platos más ¿puede ser? cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis”, indicó.

El pintor dijo que tiene ese nivel de hambre porque trabaja en obras y gasta mucha energía.

“Estaba buscando el lugar más barato para almorzar, entonces vi este restaurante que ofrecía platos de pasta a gusto por 19.90 reales”, contó João.

“Al principio todo iba bien, me pedí 10 platos y me los trajeron, fueron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos”. En ese momento, el mesero le advirtió que, si no consumía todo lo que pedía tendría que pagar una multa de 9.90 reales. João sonrió y respondió: “Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”.

@jcpinturas1.000 Fui expulso do rodízio no Ragazzo e me devolveram meu dinheiro 😋😋🤣🤣🤣🤣Segui lá meu Instagram @jc_apoloniopinturas ♬ som original – Jcpinturas1.000

Luego de la primera tanda pidió otros cinco platillos más que comió sin mayores sobresaltos, pero al pedir otros ocho más el mesero se dio vuelta y João observó algunos movimientos extraños entre el personal del lugar. Entonces apareció un gerente y le solicitó que se retirara.

¿Aceptaría una propuesta? le dijo el gerente. “No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”. Indignado, João sacó su teléfono y, en un video, contó lo que le acababa de suceder.

La publicación se viralizó en TikTok, Facebook e Instagram. La historia llegó a medios brasileños y desde el restaurante trataron de minimizar el asunto con un comunicado de prensa, donde afirmaron que se contactó con el pintor para aclarar lo sucedido.