Aparece tercer monolito en California luego de la desaparición de los de Rumania y Utah

Aparece tercer monolito metálico. En esta ocasión en Atascadero, California, Estados Unidos, este jueves 3 de diciembre. Fue encontrado por un grupo de excursionistas en Pine Mountain, lo cual ha causado turismo en el área.

Según medios locales, este ejemplar es de acero inoxidable, tiene 3 metros de alto, medio metro de ancho y tiene base triangular. Las tres esquinas tienen remaches que las unirían a un marco de metal interno.

El monolito no está anclado firmemente en el suelo y podría derribarse ante una fuerza mínima que se ejerza sobre él.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!

(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY

— Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020