Angela Daniela: la trágica historia de la joven que fue asesinada y descuartizada en México

La búsqueda del cuerpo de Angela Daniela se dio luego de que, tras varios días de insistencia, las autoridades de Querétaro le enseñaran a la madre de la joven un expediente en el que un testigo aseguraba que su hija había sido asesinada y descuartizada.

“Me encontré con que a mi hija la mataron, le cortaron los dedos, manos, piernas y después la tiraron en un barranco”, informó la madre de Angela Daniela.

Mara Fernanda Jiménez aseguró que su hija fue asesinada pocos días después de haberse mudado a una casa con otros jóvenes y reveló que este inmueble, tras la desaparición de la menor, fue incendiado sin explicación alguna.

La madre de la joven asesinada, quien se encuentra buscando los restos de su hija tras la negativa de las autoridades locales de continuar con las investigaciones, también exigió justicia ya que el testigo del caso también reveló los nombres de los responsables del macabro crimen.

“Quiero justicia y que el fiscal me explique por qué no hay detenidos si hay nombres de sospechosos, mientras a mí me dice que no existen pruebas contundentes”, indicó.

De igual manera, reveló que ella y sus familiares recorren días tras día el barranco donde supuestamente fue arrojado el cuerpo de su hija con el fin de recuperar sus restos y brindarle un entierro digno.

A pesar de tener información sobre el asesinato de Angela Daniela, las autoridades aseguran que las declaraciones de este testigo no son elementos suficientes para realizar algún arresto, situación que generó la molestia de la familia de la joven fallecida.