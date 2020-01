Videos: Terremoto de 7.7 grados sacude las costas de Cuba y Jamaica

Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 se registró este 28 de enero a 120 kilómetros del extremo noroeste de Jamaica y 80 kilómetros del sureste de Cuba a las 13.10 hora de Guatemala a una profundidad de 10 kilómetros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que no hay aviso de tsumani por el sismo pero que se espera que provoque olas de altura elevada en Belice, Cuba, Honduras, México, Islas Caimán y Jamaica.

La agencia federal estadounidense informó que el sismo causó temblores fuertes en el extremo oeste de Jamaica y que fue sentido en algunas pequeñas islas del área del Caribe.

El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que algunas personas en la ciudad estadounidense de Miami dijeron haber sentido el temblor.

No hay de momento reportes de daños o fallecidos, según la información preliminar disponible, sin embargo varios edificios de la capital de Jamaica han sido desalojados como medida preventiva.

Las redes sociales se llenaron de reseñas del sismo en el área del Caribe, donde desde el pasado 28 de diciembre comenzó en Puerto Rico una inusual actividad sísmica que tuvo su punto culmen el día 7 de enero con un sismo de magnitud 6.4.

BREAKING: Video from Grand Cayman in the Cayman Islands shows multiple sinkholes opening up after a massive 7.7 magnitude earthquake stuck the Carribbean sea.#earthquake

— Global News Network (@GlobalNews77) January 28, 2020