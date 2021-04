A sangre fría: mujer mata a su exnovia de un balazo en la cabeza en una calle de Nueva York

Un vecindario de Brooklyn, Nueva York, fue escenario de una escena de violencia cuando una mujer de 51 años fue asesinada de un balazo en la cabeza por su exnovia, en un hecho que ocurrió a plena luz del día y que sorprende a muchos residentes, según el New York Post.

En un video captado por cámaras de vigilancia se observa a la víctima, Nichelle Thomas, a punto de abrir la puerta de una tienda, pero en ese momento aparece la atacante, identificada como Latisha Bell, 38, quien desenfunda un arma y le dispara directamente en la cabeza, y luego escapa del lugar.

“He trabajado aquí durante 12 años y nunca había visto algo así”, comentó Mohammed Ali, cajero de la tienda, quien escuchó el disparo y corrió hacia la calle, donde encontró a “una señora que yacía boca arriba en la acera y por encima de sus ojos había un agujero del que salía sangre”.

La víctima fue llevada de urgencia a un hospital cercano, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

De acuerdo con reportes de la Policía, ambas mujeres habían mantenido una relación sentimental, pero hasta el momento no ha sido informado el motivo del asesinato.

Bell se entregó a las autoridades horas más tarde y fue acusada de asesinato y posesión criminal de un arma.

