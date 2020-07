“A nadie le gusto”: Trump se responde a sí mismo por qué no es tan popular como Anthony Fauci

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, sigue atrayendo la atención la atención mediática, en momentos en que el coronavirus acelera.

El más reciente episodio de fricción ocurrió el 27 de julio, cuando Trump retuiteó un mensaje que acusaba a Fauci de haber engañado al pueblo de Estados Unidos. Pero ahora el gobernante salió despejar los rumores al respecto.

“Me llevo muy bien con él y estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo”, afirmó Trump este 28 de julio sobre Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos desde 1984. Tal declaración coinciden con una encuesta que muestra que la popularidad de Fauci va en aumento y con Trump es totalmente lo contrario.

“Es interesante: tiene un muy buen índice de aprobación. Y eso me gusta, es bueno. Porque recuerda: está trabajando para esta administración. Está trabajando con nosotros”, resaltó el presidente.

