Expertos advierten que el enjuague bucal no elimina el virus del Covid-19

A medida que los casos de coronavirus aumentan en el mundo, y con ello la crisis humanitaria y económica, cada día surgen nuevos estudios que sugieren cómo prevenir el contagio o propagación de la enfermedad, además de las ya conocidas normas de distanciamiento, portar máscaras y lavarse las manos.

Recientemente, un estudio realizado en la Universidad Ruhr de Bochum, en Alemania, concluyó que el virus de la Covid podría perder fuerza con el uso de algunos enjuagues bucales de venta comercial.

“Los investigadores han analizado la evidencia científica para conocer el uso que tenía poder sobre estos virus, el uso de antisépticos bucáles, la reducción de la carga viral podría estar asociada con la gravedad del SARS-Cov 2”, dijo Karen Romero, magister en odontología y biomedicina a la Voz de América.

De acuerdo a los expertos, el Cloruro de Cetilpiridinio se encuentra principalmente en los enjuagues bucales que ahora son usados en varios centros médicos de países como Perú, España y Malta, para luchar contra la pandemia.

“La molécula de Cloruro de Cetilpiridinio es capaz de degradar la envuelta de lípidos que presentan los coronavirus, de esta manera conseguiría reducir carga viral en boca y por tantos entre personas”, agregó Romero.

Pero para la profesional en salud bucal, Patricia Uribe esta teoría no es cierta.

“Las personas que están contagiadas, aunque se hagan el enjuague pueden seguir contagiando, porque la saliva está contaminada, al hablar van a producir aerosoles que sí pueden contaminar a las personas”, comentó a la VOA.

Según la odontóloga Diana María Torrez, también el uso excesivo de enjuague de este tipo pueden generar efectos negativos en la boca.

“El uso excesivo de los enjuagues bucales produce daños a nivel de la mucosa oral, sobre todo si tienen alcohol, lo que puede irritar la mucosa y los de clorhexidina producen pigmentaciones y disminuye el gusto de las personas después de 20 días”, dijo la especialista a la Voz de América.

Los científicos advirtieron que estos productos no deben ser usados para tratar el virus y tampoco deben ser ingeridos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, también ha alertado acerca de no utilizar medicamentos o productos químicos no autorizados o recetados por personal médico, ya que estos pueden empeorar la salud de los contagiados con el virus, o causarles intoxicación.