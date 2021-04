Estos son los 7 síntomas que podrían alertar a una persona de haber tenido coronavirus sin saberlo

De acuerdo con varios reportes recientes, se confirma que una de las características del covid-19 infecta a un gran porcentaje de personas de forma asintomática y debido a ello la población ha estado rodeada de incertidumbre.

Para responder esas y otras interrogantes, el sitio Infobae publicó un reportaje y consultó a los especialistas Hugo Pizzi, Laura Palermo, Jorge Larrondo y Pablo Wainberg, quienes, en diferentes ramas de la medicina, revelaron cuáles son los síntomas que pueden manifestar las personas si tuvieron en algún momento coronavirus. Además, advirtieron que las secuelas pueden advertir si en efecto fueron portadores de la afección.

¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)?

De acuerdo con la OMS, los síntomas más habituales del covid-19 se dividen en leves y graves.

Síntomas leves

Fiebre

Tos seca

Cansancio

Dolor de garganta

Diarrea

Conjuntivitis

Dolor de cabeza

Pérdida repentina del sentido del olfato o gusto

Erupciones cutáneas o pérdida de la coloración en los dedos de las manos o de los pies.

Síntomas graves

Dificultad para respirar

Sufrir una sensación de falta de aire

Dolor o presión en el pecho

Incapacidad para hablar o moverse

De acuerdo con Infobae, el epidemiólogo Hugo Pizzi explicó que, entre las personas asintomáticas, existe un 30% que queda con cronicidad covid-19. “De ese 30% hay un porcentaje que le afecta el corazón fundamentalmente con arritmia, a nivel cerebral con irritabilidad e insomnio y a nivel pulmonar quedan pequeñas zonas de fibrosis, que no vuelve a ser el mismo órgano”, dijo Pizzi.

Según el experto, eso se manifiesta con un cansancio marcado, e incide en la actividad física que habían tenido previamente. Además, advirtió que ni los sintomáticos ni los asintomáticos pueden, en varias ocasiones, evitar las secuelas por coronavirus.

Para respaldar a Pizzi, también participó Laura Palermo, doctora en virología y profesora de la Universidad Hunter y en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, EE. UU., indicó que las personas asintomáticas que tuvieron covid-19, presentan características anormales en los pulmones y en el corazón.

“En una tomografía de pulmón de un paciente que tuvo covid-19 asintomático se pueden observar sectores con otra coloración, debido a la presencia de un proceso inflamatorio. Esto es similar a lo que se ve en aquellos que presentaron síntomas, aunque menos severo”, dijo Palermo, especialista que sugirió que la mejor situación para todos es prevenir los contagios e inmunizar a toda la población.

Qué dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)

Según los CDC, hasta el 40% de las personas no presentan ningún síntoma del covid-19. Sin embargo, Hugo Pizzi y Laura Palermo coinciden en que una serie de síntomas manifestados como secuelas pueden indicar si tuvieron el virus.

1. Cuadro de resfrío

Puede ser difícil distinguir entre una gripe convencional y una infección leve de covid-19 sin un test específico de laboratorio. Además, los especialistas dijeron que dependiendo de los síntomas que se experimentan, se puede determinar que los resfriados no causan dificultad para respirar, dolores de cabeza severos o síntomas gastrointestinales, mientras que el coronavirus sí lo hace.

2. Fatiga

De acuerdo con varios estudios, la fatiga es uno de los mayores efectos persistentes. Además, una investigación de JAMA, refleja que un 53% de pacientes manifestaron tener una intensa fatiga unos 60 días después de mostrar los primeros síntomas por coronavirus.

Los científicos aún no están seguros de por qué este cansancio permanece por tanto tiempo y creen que podría ser la forma en la que el sistema inmunológico de una persona reacciona frente al virus o la forma en la que el virus afecta al cuerpo. Además, recalcaron que mostrar signos de cansancio extremo también puede estar vinculado a otros factores como no dormir bien y eso no es un indicador suficiente para pensar que la persona tuvo covid-19.

3. Daños al corazón

Según los reportes mundiales, existen varios registros de pacientes que experimentaron problemas cardíacos después de contraer el covid-19. Un estudio publicado en Jama Cardiology en el que participaron 100 pacientes que recuperaron de coronavirus, reflejó resonancias magnéticas en ellos y halló que el 78% tenía algún tipo de anomalía cardíaca independiente de cualquier condición preexistente.

4. Tos persistente

Según el estudio de JAMA, la tos persistente ha sido uno de los indicadores presentado por muchos de los participantes y de acuerdo con los CDC, el 43% de las personas que tenían coronavirus, todavía tenían tos de 14 a 21 días después de salir positivos en un test PCR.

5. Pérdida de gusto y olfato

De acuerdo con los datos preliminares de la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-HNS), se manifestó que encontraron que en los pacientes con coronavirus que perdieron el sentido del olfato, el 27% tuvo alguna mejoría en aproximadamente siete días, mientras que la mayoría mejoró en 10 días.

Según la publicación de Infobae, esta falta repentina de percibir lo que se huele y el sabor de lo que se come, es el gran sello distintivo del nuevo coronavirus. Aunque recalcan que esto no sucede en todos los casos, pero que está demostrado fuertemente su incidencia ante el SARS-CoV-2.

En el reportaje también se señala que perder estos sentidos temporalmente también se origina con otras enfermedades respiratorias, como un resfriado o alergias estacionales. Sin embargo, señalan que la gran diferencia con el covid-19 es que este síntoma puede permanecer por mucho tiempo, incluso tras meses de recuperarse de la enfermedad.

6. Pérdida de cabello

“Hemos visto que desde la aparición del covid-19 han aumentado progresivamente las causas por caída de cabello, lo que se debe a múltiples factores, como la presencia de estrés fuera de lo habitual”, dijo el doctor Jorge Larrondo, dermatólogo de Clínica Alemana.

A propósito de la caída del cabello, reportes indican que muchos pacientes que se recuperaron del covid-19, reportaron que sufren de ese problema y, aunque es poco probable perder el cabello sin tener otros síntomas, como tos o fiebre, es un indicador fundamental de que alguna vez tuvo el coronavirus.

7. Conjuntivitis

“Existen pacientes que durante el proceso del coronavirus tienen conjuntivitis. Suele presentarse en la fase media de la enfermedad”, explicó Pablo Wainberg, jefe médico de Oftalmología del Centro Médico Ambulatorio de Swiss Medial Gorup, (MN 77968).

El especialista dijo que es más frecuente la conjuntivitis en esa etapa a diferencia de la fase inicial.

Wainberg contó que un paciente que está internado y tiene un respirador, recibe algunos medicamentos, pueden provocar sequedad en el ojo y hacen que ese órgano no se cierre completamente. “Eso provoca que el ojo se ponga rojo y que sea, también, una conjuntivitis, pero no infecciosa”, agregó el médico. Además, dijo que en las personas que ya fueron diagnosticadas con coronavirus, es probable que les afecte.